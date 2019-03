Cristiano Ronaldo lo tiene claro: “No echo de menos España ni el Real Madrid”

Al parecer Cristiano Ronaldo no hará lo mismo que Zinedine Zidane, pues el portugués no piensa en un regreso al Real Madrid, según dijo el luso en una entrevista en DAZN.

“No echo de menos España ni Portugal. Las cosas son como son. Obviamente dejé muchos amigos, dejé un gran club (Real Madrid). Dejé un club que me dio mucho cariño, personas, amigos... Pero no echo de menos el país en sí, porque tengo lo mismo aquí. Por eso, no ha sido difícil para mi. Ha sido todo muy intenso, interesante, diferente, pero me he adaptado bien y estoy feliz”, manifestó CR7.