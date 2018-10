Conoce los once puntos en la demanda hacia Cristiano Rondo por abuso sexual

En dicha comparecencia estuvieron la abogada de Kathryn Mayorga, Larissa Drohobyczer y Leslie Stovall, propietario y fundador de Stovall and Associates.

Drohobyczer, se dirigió a los presentes y detalló uno a uno los puntos de "la demanda con los siguientes reclamos. Uno, agresión, agresión sexual. Dos, imposición intencional de angustia emocional, agresión sexual. Tres, coacción y fraude. Cuatro, abuso de una persona vulnerable. Cinco, chantaje y conspiración civil. Seis, difamación. Siete, abuso del proceso. Ocho, exenciones declaratorias para anular el acuerdo y la no divulgación anulados o anulables por incompetencia, influencia indebida, coerción o fraude. Nueve, exenciones declaratorias de que el demandante debe ser excusado por el desempeño bajo el acuerdo y no divulgación, duración de la infracción del demandado. Diez, negligencia. Once, incumplimiento del contrato. Se ha emitido una citación y hemos enviado la citación y la reclamación del servicio a Cristiano Ronaldo y tendrá 20 días desde la fecha de notificación de la demanda para responder a nuestra reclamación”, dijo.