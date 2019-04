Bonucci, Kean y un tema de racismo en la Juventus

Leonardo Bonucci lo dejó en claro: sus declaraciones no fueron bajo contexto racista. Esto, luego de que los jugadores Blaise Matuidi y Moise Kean denunciaron que fueron objeto de gritos racistas durante la victoria de la Juventus 2-0 sobre el Cagliari .

"Moise no debería haberlo hecho (festejar de esa manera) y la gente no debería haber reaccionado así". Sin embargo, mediante su cuenta de Instagram, el defensa dejó en claro que su intención fue desvirtuada.

"24 horas después de lo sucedido quiero aclarar lo que siento. Ayer me entrevistaron apenas acabar el juego, y mis palabras claramente fueron malinterpretadas, quizá porque me apresuré al expresar mis pensamientos. Horas y años no bastarían para hablar de este tema. Condeno firmemente el racismo y la discriminación bajo todas sus formas. Los abusos son inaceptables y esto debe quedar bien en claro", aseveró.