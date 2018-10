Abogados exigen a Cristiano probar que documentos son falsos

“No tenemos razones para creer que esos documentos no son auténticos”, dijo Michael Grabowski, portavoz de Der Spiegel. “Hemos revisado meticulosamente los datos, e hicimos que la información fuera revisada legalmente”.

The Associated Press tiene la política de no identificar por su nombre a las presuntas víctimas de delitos sexuales. Pero mediante Drohobyczer, Mayorga dio su consentimiento para que se le identificara.