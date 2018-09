¿Consejo o regaño? Así fue la dura opinión de Andrea Pirlo en torno a la suplencia de Paulo Dybala

“Paulo hará todo lo posible para jugar tanto como sea posible. Si comienza a entrenar con las ganas de Cristiano Ronaldo, será difícil que quede afuera. Cuando no juegas, significa que tienes que hacer algo más, tienes que poner algo de tu parte”, fueron las crudas palabras de Pirlo para Tuttosport que levantaron ámpula en el balompié italiano.

Quien ha acompañado en la delantera a CR7 es el croata Mario Mandzukic, se pensaba que Dybala completaría el tridente; sin embargo, Bernardeschi le ha ganado la carrera como extremo por la derecha, sumando 149 minutos y un gol. Así que Pirlo anima al argentino para que no flaquee en estos momentos.

“Las cualidades de Dybala no están en cuestión. Para convertirse en un jugador fundamental para La Juventus debe encontrar algo dentro de él. Debe hacerlo antes que nada por él mismo. Hay muchos partidos y tiene grandes cualidades. Aceptar que no eres titular en esta etapa de la temporada no es fácil para nadie”, sentenció.