¿Será que llegan? Andrés Iniesta cree que Yerry Mina y Coutinho serían "grandes fichajes" para Barça

Sant Joan Despí (España) - El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, cree que el defensa del Palmeiras Yerry Mina y el centrocampista del Liverpool Philippe Coutinho serían "dos grandes fichajes" para el mercado de invierno.

"Creo que serían dos refuerzos importantes", ha afirmado Iniesta, quien considera que cumplen con el perfil que necesita el Barça: "Jugadores de nivel que tengan la capacidad de seguir creciendo dentro de un gran entorno como este y estén preparados para aguantar la presión de un club donde no hay respiro".



El centrocampista compartió hoy la jornada con los catorce aficionados que han ganado el concurso #IniestaPorUnDía, promovido por el FC Barcelona y Estrella Damm, y compareció en rueda de prensa para repasar la actualidad azulgrana.

En el caso de que llegara Yerri Mina sería para ocupar la plaza de central que dejaría vacante Javier Mascherano, si el internacional argentino finalmente decide salir del Barça en busca de más minutos.

Iniesta ha hablado con Mascherano y conoce esta posibilidad, pero se ha negado a dar por hecha su marcha: "Me gustaría que Javi se quedara, porque además de un gran jugador es una persona muy importante en el grupo. A día de hoy, no hay nada oficial. Si sucede, lo valoraremos".



También ha calificado de "hipótesis" el posible fichaje por el Real Madrid, la próxima temporada, de su excompañero en el Barcelona Neymar da Silva, ahora enrolado en las filas del PSG.

"No es algo que me importe mucho, aunque quizá me molestaría porque es un jugador único y determinante que, en ese caso, reforzaría a nuestro máximo rival", ha comentado al respecto.

En clave madridista también ha valorado el quinto Balón de Oro logrado por el portugués Cristiano Ronaldo, una cifra que lo iguala a Leo Messi.



"Siempre he dicho que no es un premio donde sepamos exactamente qué valores lo rigen. Si son títulos, si no, si son títulos con tu selección, si no lo son... Cada uno tiene sus preferencias pero no me parece en ningún caso injusto que un jugador como Cristiano pueda tener esos Balones de Oro", ha indicado.

Eso sí, Iniesta ha dicho que, aunque se siente "muy orgulloso" de la carrera que ha tenido, él "nunca" se autocalificaría como el mejor futbolista español de la historia, algo que Cristiano sí hizo, al proclamarse como el mejor de la historia a nivel mundial.

El centrocampista del Barça, baja ante el Villarreal por la sobrecarga que se hizo en el sóleo de la pierna izquierda ante el Celta, se ha mostrado "optimista" respecto a sus posibilidades de reaparecer en el próximo duelo liguero ante el Deportivo.



"Me encuentro más o menos bien. No fue una lesión como tal, sino unas molestias. Para el partido pasado quizá era un poco justo, pero espero estar disponible para el domingo", ha indicado.

El capitán azulgrana también ha valorado la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, lo que supondrá su vuelta a Stamford Bridge, donde logró el famoso 'Iniestazo' que clasificó al Barça de Guardiola para la final de Roma de 2009.

"Lo primero que pensé que cuando nos tocó el Chelsea en el sorteo es que era un enfrentamiento duro y complicado contra une equipo muy potente en todos los sentidos, aunque también indudablemente me vinieron a la mente unos recuerdos muy bonitos, los mejores a nivel personal que he podido vivir", ha confesado.



Preguntado por el delicado momento por el que atraviesa el delantero Gerard Deulofeu, que ha dejado de contar para Ernesto Valverde, Iniesta se ha mostrado convencido de que el canterano le dará la vuelta a la situación.

"Gerard es un chico joven que tiene unas cualidades buenísimas para estar aquí. Ya no es la promesa de hace unos años y debe sentirse un jugador importante. Hay que reforzarle eso. Lo que tiene que hacer es seguir entrenándose y trabajando bien y estoy convencido de que llegará su momento", ha afirmado.

También se ha referido Iniesta a otro canterano, Denis Suárez, de quien igualmente se ha deshecho en elogios, aunque ha pedido que no lo comparen con él.



"Cuando subí viví época de comparaciones y demás y no es bueno poner etiquetas de sucesores y relevos", ha afirmado el capitán, antes de destacar que "Denis es un jugador con cualidades perfectas para jugar aquí y tener importancia relevante en este equipo".