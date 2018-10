¿‘Segundón’ de Di Stefano?, ¿amenaza de cárcel? La razón por la que CR7 salió del Real Madrid

Muchas teorías se han formulado en torno a la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, algunas apuntaban que el cuadro merengue ya sabía que saldría a la luz la demanda civil por violación que actualmente pesa sobre el portugués, hecha por la estadounidense Kathryn Mayorga; sin embargo, el diario El Mundo documenta a detalle la serie de acontecimientos que llevaron a CR7 a decantarse para fichar con la Juventus.

El 11 de mayo del 2017 Cristiano convocó a una junta urgente con sus asesores en casa de su representante, Jorge Mendes, para buscar culpables en torno a sus problemas fiscales: “¿Quién es el responsable de esto?”, preguntó el jugador enojado. El señalado fue Carlos Osorio, hombre de toda la confianza de Mendes, quien era responsable de la arquitectura societaria y fiscal de sus futbolistas.

“No tengo estudios. Lo único que he hecho en mi vida es jugar al fútbol, pero no soy tonto y no me fío de nadie. Por eso cuando contrato a un asesor siempre le pago el 30 por ciento más de lo que pide, porque no quiero problemas”, comentó Ronaldo aquella tarde.



Carlos Osorio contestó: “Cris, el responsable soy yo. Tranquilo, todo está bien y vamos a luchar este tema a muerte, hasta el final”. El resto de los abogados presentes sabían que la situación fiscal del delantero era grave, pero ninguno se atrevió a levantar la mano para contradecir al responsable.

“¡Yo nunca dije que no se pagaran impuestos! ¡Quiero saber qué ha pasado! No entiendo nada, los impuestos los pagan los patrocinadores. ¿Por qué me acusan a mí?”, alegaba el jugador.



Para ese entonces Football Leaks había develado la forma en la que el entorno de Cristiano había desviado 150 millones de euros (170 millones de dólares) por derechos de imagen. Fue entonces que el caso de Lionel Messi también tomó notoriedad ante el fisco español; sin embargo, en Hacienda se debatían si llevar el tema del portugués por la vía administrativa o penal.

Cristiano no quería que su nombre se viera manchado, que se le tratara como delincuente, por ello tardó en aceptar un pacto con una Hacienda que veía en los futbolistas una importante vitrina para que la sociedad española se regularizara con el pago de sus impuestos.

Lo cierto es que el portugués no entendía que los contratos de su sueldo con el Real Madrid y con los patrocinadores, que eran arreglados libres de impuestos, eran ajenos a los impuestos que debía pagar por el uso de sus derechos de imagen. La razón por la que no tuvo problemas en Inglaterra, es que allá se les permite a los jugadores desviar el 50 por ciento de sus derechos de imagen a sociedades radicadas fuera del país.



Pero entonces, uno de los asesores de Cristiano encontró una cláusula en su contrato con el Real Madrid en el que el club debía hacerse responsable en caso de contingencias fiscales, el delantero amenazó con ventilar a la prensa ese apartado, pero estaba equivocado, ya que esas contingencias eran sólo las derivadas a su sueldo y no a sus ingresos personales por manejo de imagen, que es lo que Hacienda estaba reclamando.

Florentino Pérez decidió que el Real Madrid no debía intervenir ante el fisco, que era problema de Cristiano y que debía resolverlo solo. El jugador lo tomó como una traición y empezó a reventar el vestidor, a tal grado que Zinedine Zidane le pidió a la directiva: “Resuelvan lo de Cristiano como sea, porque no habla de otra cosa en el vestuario, es insoportable”, meses antes de lograr su tercera Champions al hilo.



Además, en el plano deportivo consideraba que mediáticamente no se le daba el reconocimiento que merecía: “Siempre me ponen por detrás de (Alfredo) di Stéfano. Ya no sé qué más tengo que hacer”. Por si fuera poco, Messi pasó a renovar por el doble de sueldo y Neymar fichó para el PSG, lo que relegó a Cristiano como el tercer futbolista mejor pagado del mundo en el verano del 2017.

El Real Madrid le hizo una oferta, pasó de pagarle 21 millones de euros netos a 25 (28.5 millones de dólares) y sólo podría alcanzar los 30 millones (34 millones de dólares) mediante variables. Para ese entonces, ya había rechazado una oferta del Milan por 150 millones de euros (170 millones de dólares) por cinco años. Se arrepintió de no tomarla, pero estaba seguro que sería su última temporada como merengue.

Le llegaron ofertas de otros equipos tras el gol de chilena que le hizo a la Juventus en la pasada Champions. El club sólo atendió la llamada del Manchester United, pero su oferta era baja, entonces Florentino le dijo a Jorge Mendes, representante de Cristiano: “Si traes 100 millones es tuyo”.

Carlo Ancelotti intentó llevárselo al Nápoles, pero la directiva le advirtió al timonel que el desembolso significaría la quiebra económica del club. El PSG también se acercó, pero puso una condición de riesgo: contratarlo hasta el 31 de agosto del 2018, es decir en el último día del mercado de fichajes, para no darle oportunidad al Real Madrid de tomar venganza tratando de llevarse a Kylian Mbappé o Neymar.



Eso no le gustaba a Cristiano, quien ya le había pedido a su agente que sondeara a la Juventus, club con el que terminó fichando, puso los 100 millones de euros (114 millones de dólares) en la mesa y, además, le ofreció un paquete fiscal estable para evitar problemas con Hacienda: “He dado mi palabra a quien me ha valorado cuando el Madrid no lo hacía. Si ahora viene Florentino y me da el doble, me da igual. Me voy a la Juve”.

Saldado el destino, sólo quedaba librar al fisco español, sabían que la Fiscalía pediría 16 años de prisión y cerca de 80 millones de euros (91 millones de dólares), así que prácticamente no le quedó de otra al futbolista que pactar, sus abogados le explicaron que ir a juicio sería un riesgo, que ir a la cárcel era latente: “Tú sabes meterle un gol al Atlético, pero al Estado no le metes ni uno”.