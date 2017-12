Se viene el berrinche de Cristiano: Messi es el mejor jugador del año según FourFourTwo

La prestigiosa revista inglesa rompió con la hegemonía del crack portugués, quien se llevó el premio The Best de la FIFA y también el Balón de Oro. Aquí la justificación de su revolucionaria elección.

Cuando parecía que Cristiano Ronaldo se iba a llevar cuanta mención, premio, reconocimiento y homenaje hubiera, más todos los elogios interplanetarios, apareció un medio para dejar de alimentar su ya exuberante ego y decir que el mejor jugador del 2017 no fue él, loado CR7, sino su justo su némesis: Lionel Messi.



El medio que se atrevió a darle la espalda al portugués en el mismo año en el que se llevó el premio The Best de la FIFA y el Balón de Oro de France Football, no es uno oficial o semioficial del Barcelona, tampoco de Cataluña, y ni siquiera es de España. Se trata del británico FourFourTwo, que colocó al argentino en lo más alto del podio de su lista de los 100 mejores jugadores del mundo del 2017.



Si la prestigiosa revista inglesa buscaba una repercusión extra lo logró. Y si su intención era inmaculada, despojada de toda estrategia de marketing y apuntando al sagrado bien mayor futbolístico, también. Porque ofreció una explicación que no se basa en apreciaciones o gustos, sino en hechos concretos. A saber: “Durante todo el año, el mediapunta del Barça ha marcado 39 goles en la liga, cinco más que cualquiera en las cinco ligas europeas más importantes, y ha registrado 10 asistencias”. Desde lo numérico, impecable.



“Nadie en la Liga ha logrado más asistencias, oportunidades creadas, gambetas o pases clave –continúa FourFourTwo-. Desde el verano, casi por sí solo ha arrastrado a un Barcelona en crisis a la cumbre de La Liga, y a su país a la Copa del Mundo. Él es el mejor jugador del mundo". La última parte ya entra en el terreno de las opiniones, pero no por ello deja de ser verídica.

En el Top 10, acompañando a los acaparadores de premios, FourFourTwo pone a las siguientes figuras:

1. Lionel Messi (Barcelona)

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

3. Neymar (PSG)

4. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

5. Kevin De Bruyne (Man. City)

6. Luka Modric (Real Madrid)

7. N' Golo Kante (Chelsea)

8. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

9. Sergio Agüero (Man. City)



10. Edinson Cavani (PSG)



¿Podrá CR7 soportar esta afrenta de FourFourTwo? Parece difícil de superar para alguien que se ha declarado, sin ponerse colorado, como el mejor jugador de todos los tiempos…