¡Se levanta el telón! Inicia la Premier League y estos son los juegazos que se vienen

Debut de Raúl Jiménez: Wolverhampton vs. Everton, sábado 11 de agosto.

Presentación de Chicharito: Liverpool vs. West Ham 12 de agosto.

El debut del campeón ante los ‘Gunners’: Arsenal vs. Manchester City, 12 de agosto.

El primer clásico de la campaña: Chelsea vs. Arsenal, 18 de agosto.

Raúl Jiménez contra la estrategia de Pep Guardiola: Wolverhampton vs. Manchester City, 25 de agosto

Chicharito contra los ‘pistoleros’: Arsenal vs. West Ham, 25 de agosto.

Enfrentamiento de tradición: Manchester United vs. Tottenham, 27 de agosto.

Duelo de mexicanos en la Premier League: West Ham vs. Wolverhampton, 1 de septiembre.

Grandes sin campeonato: Tottenham vs. Liverpool, 15 de septiembre

Jiménez vs. Mourinho: Manchester United vs. Wolverhampton, 22 de septiembre.

‘Chicharito’ contra sus clientes: West Ham vs. Chelsea, 23 de septiembre.

Hernández ante sus viejos colores: West Ham vs. Manchester United, 29 de septiembre.

Burguesía vs. lealtad: Chelsea vs. Liverpool, 29 de septiembre.

Salah ante los ‘Guardiola boys’: Liverpool vs. Manchester City, 7 de octubre.

Un moderno clásico: Chelsea vs. Manchester United, 20 de octubre.

Rivalidad en Londres: West Ham vs. Tottenham, 20 de octubre.

Pura tradición: Arsenal vs. Liverpool, 3 de noviembre.

El clásico de Manchester: Manchester City vs. Manchester United, 11 de noviembre.

‘Chicharito’ vs. los ‘ciudadanos’: West Ham vs. Manchester City, 24 de noviembre.

Honor en juego: Tottenham vs. Chelsea, 24 de noviembre.

Grandeza en juego: Manchester United vs. Arsenal, 4 de diciembre.

Reflectores para Jiménez: Wolverhampton vs. Chelsea, 4 de diciembre.

Puntos importantes: Chelsea vs. Manchester City, 8 de agosto.

El gran clásico de la Premier League: Liverpool vs. Manchester United, 15 de diciembre.

Raúl Jiménez contra los que “nuca caminan solos”: Wolverhampton vs. Liverpool, 22 de diciembre.

Pasión en la cancha: Liverpool vs. Arsenal, 29 de diciembre.