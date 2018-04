Se busca entrenador para dirigir a grandes clubes de Europa

Muchos de los grandes clubes de fútbol europeos tienen la prioridad de incorporar nuevos directores técnicos cara al comienzo de la próxima temporada. El tiempo juega en contra de ellos, pues este año con el Mundial deben planificar la temporada desde ya, o muchos de los fichajes a los que aspiren corren el riesgo de revalorizarse. Además, no hay tantos entrenadores con la experiencia necesaria para afrontar el reto de dirigir a las principales escuadras del fútbol europeo. La lista de clubes y necesidades es muy amplia y variada:



PSG. Adiós a Emery, hola Thomas Tuchel



Los franceses han decepcionado en la Champions League en las dos campañas anteriores. Muchos les consideraban favoritos tras la incorporación de Neymar el verano pasado. Sin embargo, el Real Madrid les devolvió a su realidad. El PSG es un club llamado a reinar en Francia, pero en Europa no presentan las habilidades necesarias para competir con los grandes de las ligas alemana, inglesa o española. Unai Emery se va. Llegará Tuchel quién triunfó con el Borussia Dortmund. Se trata de un entrenador muy del corte de Emery. El dueño del PSG, Al-Khelaifi, busca estabilidad en su proyecto deportivo. El gran reto del verano para Tuchel será convencer a Neymar para que se quede. Algo que no será sencillo.



Arsenal. Wenger se marchará tras 22 años en el club

El final de la dinastía Wenger había dividido a la afición del Arsenal. El equipo londinense tiene un gran reto por delante. No le será fácil superar tantos años de mandato del técnico francés. Wenger es una leyenda y uno de los mejores entrenadores del fútbol mundial. Ha sido el descrubidor de muchos de los mejores futbolistas de Europa. Pero si el Arsenal quiere evolucionar, deberá elegir entre el continuismo (suenan los ex Patrick Vieira y Henry para sustituirlo) o la ruptura que aportarían Dominico Tedesco (gran año con el Schalke 04), Brendan Rodgers (Celtic Glasgow) o Leonardo Jardim (AS Mónaco)



Bayern de Múnich. Niko Kovac reemplazará a Jupp Heyckes

Tras el experimento Guardiola y la decepción Ancelotti, los bávaros lo tienen claro: alemanes en la dirección técnica. Un exfutbolista del Bayern, Niko Kovac ha sido el elegido. El técnico viene digiendo al Eintracht Fráncfort desde la temporada 2016. Es un técnico con proyección que busca un fútbol de toque y calidad. Su objetivo será claro: ganar la Bundesliga y la Champions.



Chelsea. Suena Luis Enrique para sustituir a Conte

El italiano se fue despegando de la plantilla la temporada pasado con sus problemas con Diego Costa. En la dirección nadie entendió la mala gestión que hizo el italiano para sacar al brasileño de la entidad. Este hecho le ha pesado durante todo el año. Abramovich sabe que Conte no le dará más que problemas. La plantilla no le quiere. Luis Enrique podría ser el elegido para dirigir el elenco de estrellas que el Chelsea tiene. Eso sí, deben rodar. El técnico asturiano tiene una de cal y otra de arena. Fracasó con el Roma y triunfó con el Barcelona. El Chelsea dejará la incógnita sobre su valía como técnico.



Almeyda, la solución a la crisis de Chivas



Sevilla FC. Montella en la cuerda floja, sueñan con Almeyda

El italiano perdió el crédito tras perder la final de la Copa del Rey contra el Barcelona por 5 goles a 0. El club hispalenses no cree que Montella sea capaz de recuperar el peso del equipo en Europa. El año que viene, el Sevilla no jugará competición europea y busca un técnico de largo recorrido para un proyecto deportivo de éxito. Sin Monchi, buscan un entrenador que aglutine ambos roles. Almeyda, que jugó en el Sevilla, es el gran sueño de la directiva.



Barcelona. El presidente ratificó a Valverde

Tras la caída del Barcelona en Roma, todos apuntaron a Valverde como responsable del fracaso. Sin embargo, la directiva tiene claro que el vasco seguirá siendo el líder del equipo la temporada que viene. El ex técnico del Athletic de Bilbao tendrá que sobreponerse a una nueva dificultad: la marcha de Andrés Iniesta. El verano pasado se le fue Neymar. Además, Dembelé va camino de converstirse en el mayor fracaso en la historia de los fichajes del club. Valverde tendrá mucho trabajo este verano para recomponer un equipo alrededor de Messi.



Real Madrid. Zidane sólo seguirá si gana la Champions, aguarda Joachim Löw

Este es el mayor secreto que guarda Florentino. No quiere a Zidane tras un año en blanco (sin títulos). El problema es que el mandatario blanco aún no tiene listo a su sustituto. Es pronto para Guti y Raúl aún está sacándose el carnét de entrenador. La teoría más majeda por varias fuentes en Chamartín es la siguiente: si Zidane no gana la Champions (será un año en blanco para el Madrid); Florentino tiene apalabrado a Joachim Löw. El seleccionador de Alemanía quiere dejar el equipo tras Rusia. Eso sí, si se proclama de nuevo campeón del Mundo tendría que continuar al mando de la Selección.



Atlético de Madrid. Eterno Simeone

Son muchos los clubes de Europa que suspiran por él. Tendrán que seguir soñando porque Simeone permanecerá un año más en el Atlético de Madrid. El Cholo está enamorado del club y el Atleti de él. El estratega argentino volverá a intentar ganar la Champions. Ha conseguido clasificar al Atleti 6 años consecutivos en la Champions y ha llegado a dos finales. Ganó Liga, Copa del Rey y una Europa League. Este año puede jugar la final de esa competición otra vez.