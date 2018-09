¿Se acerca a Inglaterra? Zidane ya estudia inglés por si lo llama el Manchester United

Y de acuerdo al diario The Sun, ‘Zizou’ no está perdiendo el tiempo y revelaron que está aprendiendo inglés en caso de que pueda ser requerido. El francés acudió el lunes pasado a Londres a la gala de la FIFA en la que no ganó el premio a Mejor Entrenador pese a haber ganado la Champions tres veces al hilo; sin embargo, habría permanecido en la capital inglesa por unos días para vacacionar y perfeccionar su pronunciación.