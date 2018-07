Sandro Rosell: “si no hubiera sido presidente del Barcelona, no estaría en prisión”

“ No estoy preso por haber sido presidente del FC Barcelona, pero si no lo hubiera sido no estaría aquí”, aseguró Rosell en entrevista para El Mundo, al tiempo que agregó “Como presidente del FC Barcelona me granjeé algún enemigo, como consecuencia de mi compromiso con el club, pero no sé a quién hice tanto daño como para llevar más de 400 días en prisión sin haber sido juzgado”.