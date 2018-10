Salvador Cabañas asegura que le "dispararon para que no fuera al Mundial"

Más de ocho años han pasado desde aquel 25 de enero de 2010 cuando Salvador Cabañas recibió un disparo en la cabeza , mientras se encontraba en el 'Bar-Bar' de la Ciudad de México, lo que no solo puso en riesgo su vida sino que le dejó secuelas permanente que lo cambiaron completamente en lo personal y profesional.

"Después de todo, yo creo que me dispararon para que no fuera al Mundial. No sabemos qué pensar al respecto, pero todas las investigaciones apuntaron a eso. Yo estaba en mi mejor momento, había interés de algunos clubes europeos por tenerme y tal vez podía ser un peligro para muchas selecciones", señaló al portal LaCuarta.com.