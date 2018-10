¿Sabías que Lionel Messi tenía un restaurante en Barcelona? ¡Descubre por qué cerró!

No fue un buen año para Lionel Messi en lo personal luego de quedar fuera de los premios The Best y, probablemente, también quedará relegado en el Balón de Oro. El delantero del Barcelona sufre otro nuevo traspié, aunque ahora fuera de los terrenos de juego, luego de que tuvo que cerrar su restaurante Bellavista del Jardín del Norte en la ciudad Condal.