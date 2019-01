Por sus problemas con lesiones, Rodrigo Mora anunció que se retira del futbol

De manera oficial, Rodrigo Mora anunció que dejará el futbol profesional. El delantero de River Plate lo anunció por medio de sus cuentas de Twitter e Instagram, " El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Y a no puedo seguir jugando al futbol", se lee en el menaje publicado.