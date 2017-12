Riquelme considera que la Libertadores no tiene el mismo valor sin clubes mexicanos

Gremio se proclamó campeón de la Copa Libertadores, pero para Juan Román Riquelme, exjugador e ídolo de Boca Juniors, el certamen no tiene el mismo valor que cuando disputaban el certamen los equipos mexicanos. En su declaración alabó a los ‘aztecas’ pero también le pegó un fuerte crítica a los amazónicos, asegurando que “Los brasileños no son la gran cosa”.

"La Copa Libertadores hoy la puede ganar cualquiera. No es tan difícil como era antes. Los brasileños no son gran cosa y hoy no están jugando los mexicanos, viajar era complicado y que por ahí que no le daban tanta bola a la Copa y te complicaban siempre", aseguró Juan Román Riquelme al programa argentino



Pasión Futbol.

Cruz Azul fue el primer equipo mexicano en llegar a una final de Copa Libertadores y perdió con Boca Juniors en la tanda de penales ante Boca Juniors en el 2001.