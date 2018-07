Ridícula y surrealista situación en el primer día de entrenamiento del Chelsea: Conte presente en las instalaciones del club

El 7 de julio era la fecha indicada para que los futbolistas del Chelsea que no hayan participado o estén disputando el Mundial regresaran al trabajo. Allí llegaron Cesc, Pedro, Morata, David Luiz entre otros. La sorpresa fue mayúscula debido a que en las instalaciones del club estaba Conte con todo su equipo. Sí, Conte, a pesar de que todos saben que en el club no le quieren, el italiano, ni corto ni perezoso, se personó en su trabajo. Y tiene todo el derecho del mundo, pues su contrato vencerá el próximo año. En cualquier caso, el técnico no bajó al terreno de entrenamiento.