Ricardo Gareca no sabía que era blanco de Pablo Escobar

"Son cosas de las que no tengo respuesta", expresó el estratega cuando se le preguntó sobre esta versión relativa a su época como jugador del América de Cali, en Colombia, en los años 80. "Si yo tengo que hablar de Colombia, he pasado años sensacionales en mi vida. Esas son cosas que salen luego de 25 años y de las cuales no tengo ninguna clase de conocimiento."