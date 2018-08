Revelan la increíble forma en la que al Barcelona se le cayó el fichaje de Hugo Sánchez en 1984

El mexicano había sido el goleador de los colchoneros en la temporada 83-84, la directiva encabezada por Vicente Calderón sabía que no podría retenerlo y de inmediato le hablaron a Minguella: “Les interesa vender. A ser posible al Barça y no al Real Madrid. ‘Minguella, fichad a Hugo o se irá al equipo de la Castellana’, me dijo Calderón”, cuenta el propio Josep María en una columna que publica el Diario Sport.