Zidane, sobre su futuro: "Aquí no se sabe, no veo más allá de seis meses"

Has Visto

Además, no ha sido solo campeón del mundo con Francia, ya que en el 2016 logró el Mundial de Clubes con el Real Madrid ante el Kashima Antlers.

Además, no ha sido solo campeón del mundo con Francia, ya que en el 2016 logró el Mundial de Clubes con el Real Madrid ante el Kashima Antlers. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images | Univision

Su once ideal es: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Isco; Cristiano Ronaldo, Karim Benzema.

Su once ideal es: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Isco; Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Foto: AVIER SORIANO/AFP/Getty Images | Univision

El 4 de enero de 2016 se hizo oficial la llegada de Zidane al banquillo 'merengue' y desde entonces la historia de gloria no ha cesado.

El 4 de enero de 2016 se hizo oficial la llegada de Zidane al banquillo 'merengue' y desde entonces la historia de gloria no ha cesado. Foto: GERARD JULIEN/AFP/Getty Images | Univision

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, habló este miércoles sobre su futuro y reconoció que en este club nunca se sabe cuánto tiempo puede permanecer un técnico en el banquillo y reconoció que no piensa más allá de los próximos seis meses que restan de temporada.

El técnico francés cumplirá este jueves ante el Numancia, durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, su segundo año al frente del Real Madrid. Preguntado en rueda de prensa por el tiempo que cree que estará en la entidad madridista, Zidane reconoció que desconoce qué pasará en junio.

"La pena es que aquí no se sabe. Voy a intentar acabar la temporada de la mejor manera. Tenemos muchas posibilidades de ganar otra vez. Es lo que me anima. No veo más allá de los seis meses que tengo por delante", dijo.



La Liga se esfumó para el Madrid y los memes se lo hicieron saber 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir

Asimismo, reconoció que aunque haya ganado muchos títulos desde que llegó al Real Madrid, siempre tiene más ganas de conseguir más trofeos porque "el apetito viene" cuanto más "comen" en el club.

"Cuantas más victorias, más queremos y no nos cansamos de ganar. Estando en el Real Madrid podemos tratar de remontar ante las dificultades. Voy a empezar mi tercer año y pase lo que pase a final de temporada habrán pasado dos y medio. En junio veremos lo que pasa y en los próximos seis meses tendré la energía necesaria", apuntó.

Además, también habló sobre el mercado de fichajes de invierno y reconoció que este martes se reunió con el presidente Florentino Pérez para hablar sobre ese tema. Del encuentro entre ambos, desveló que pidió al máximo mandatario madridista que no salga ninguno de los jugadores de la actual plantilla.



publicidad

"Hablamos de todo, pudimos hablar también de los refuerzos. Hoy en día, no va a haber fichajes. Luego puede pasar de todo hasta el 31. Puede que venga alguien. Lo que no quiero es que salga algún jugador de la plantilla. Al inicio de temporada, un entrenador monta su plantilla. Yo estoy contento con ella pase lo que pase. Vamos a pelear juntos hasta el final. Hasta el 31 veremos".



¿Bonucci 'merengue'? Así se mueven los rumores del mercado europeo Las versiones más recientes de los posibles traspasos en el viejo continente llegan cada vez con más fuerza. 0 Compartir Arsene Wenger (Arsenal), como casi siempre, estaría tras una promesa. Se trata de Alessio Da Cruz quien ha tenido buenas actuaciones con el Novara en la Sere B de Italia. Foto: Emilio Andreoli/Getty Images | Univision 0 Compartir Al jovencito Ante Coric lo estarían siguendo de cerca desde la A.S. Roma. Aparentemente, las negociaciones ya han iniciaco con el Dinamo Zagreb. Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El italiano Mateo Darmian regresaría a su país desde el Manchester United. Las versiones lo ponen en el Napoli. Foto: Michael Steele/Getty Images | Univision 0 Compartir El español Alejandro Grimaldo, surgido de La Masía del Barcelona, es de los pocos del Benfica que se salvan en esta temporada. Napoli y Liverpool son los equipos que más fuerte suenan para quedarse con él. Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images | Univision 0 Compartir El serbio-español Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) es una de las joyas más codiciadas en este mercado de invierno. Se ha hablado de interés de los grandes de Italia, pero ahora surge el rumor de un posible paso al Paris Saint-Germain. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El belga Kevin Mirallas no seguría en el Everon a partir de enero de 2018. El Galatasaray es el equipo que más fuerza toma para contratarlo. Foto: Richard Heathcote/Getty Images | Univision 0 Compartir En Inglaterra el joven Ryan Sessegnon ha dejado muy buenas impresiones con el Fulham, tanto es así que ya se ha comentado sobre un interés del Manchester United por él. Foto: Harry Trump/Getty Images | Univision 0 Compartir El United también piensa en un joven italiano para reforzar su plantel y se trata de Bryan Cristante, jugador del Atalanta. Foto: Valerio Pennicino/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El senegalés Almamy Touré, del Mónaco, ha tenido pocos minutos en esta temporada con los del Principado y es por eso que podría salir en este mercado a préstamo. Huddersfield Town sería su destino. Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Univision 0 Compartir El italiano Federico Chiesa viene en un buen nivel con la Fiorentina y es por eso que en Inglaterra ya lo han sondeado dos grandes: Liverpool y Tottenham Hotspur. Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images | Univision 0 Compartir Luke Shaw ha perdido protagonismo en el Manchester United y la posibilidad de salir en este invierno se hace más fuerte. En la Premier League, Watford lo quiere. Foto: Gareth Copley/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al Manchester City parece que no le hace falta nada con la gran temporada que está rubricando en Inglaterra y Europa. Sin embargo, se comenta que el eslovaco Milan Skriniar (Inter de Milán) sería uno de sus objetivos en este mercado. Foto: Emilio Andreoli/Getty Images | Univision 0 Compartir El portero alemán Kevin Trapp ha perdido su protagonismo en el PSG y por eso ya anda buscando nuevas opciones que le permitan llegar al Mundial de Rusia 2018. Se dice que Jurgen Klopp lo quiere para el Liverpool. Foto: FRANCK FIFE/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir De hecho, no es el único al que los Citizens estararían apuntando. El brasileño Taison (Shakhtar Donetsk) es otro que suena para llegar el club de Pep Guardiola. Foto: Laurence Griffiths/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luego de brillar con el Málaga y la selección de España Sub-21 en el Europeo, Sandro Ramírez saltó al Everton con mucha ilusión de lado y lado. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba y ya se especula con un regreso al equipo andaluz. Foto: Alex Livesey/Getty Images | Univision 0 Compartir Del Everton también podría salir el mediocampista francés Morgan Schneiderlin, pero con rumbo al West Ham United. Foto: Gareth Copley/Getty Images | Univision 0 Compartir El brasileño Alex Teixeira podría protagonizar otro fichaje curioso desde China a un equipo de élite de Europa. Al jugador del Jiangsu Sunin lo estarían viendo de cerca desde el Liverpool. Foto: Visual China/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El armenio Henrikh Mkhitaryan podría salir del Manchester United en busca de más minutos y el Inter de Milán sería una muy buena opción. Foto: Catherine Ivill/Getty Images | Univision 0 Compartir El italiano Leonardo Bonucci no la pasa bien en el Milan, situación que lo haría buscar nuevos rumbos con apenas seis meses como 'Rossonero'. Aunque es un rumor que no tma mucha fuerza, la posibilidad de ir al Real Madrid ya se ha comentado en su país. De hecho, también se ha hablado del Chelsea. Foto: Marco Luzzani/Getty Images | Univision 0 Compartir

Zidane insistió en que "peleará" con los jugadores que tiene en estos momentos para disputar los tres títulos que aún puede conseguir, aunque dejó claro que hasta el 31 de enero el club puede hacer algún fichaje.

"Eso es así y todo puede ocurrir. Estoy muy satisfecho con mi plantilla, eso es lo importante pase lo que pase. Es verdad que puede pasar de todo. He creado esta plantilla y asumo todo lo que hice. No voy a echar la culpa a lo que sea si no van bien las cosas como ha sido el caso en algunos partidos. Seguimos vivos en las tres competiciones, lo digo con fuerza y determinación. En junio veremos lo que pasa, pero ahora mismo estamos aquí presente".

Por último, dijo que no le gusta hablar de jugadores que no están en el Real Madrid y no quiso opinar sobre la posible llegada al club blanco del portero del Athletic Kepa Arrizabalaga:



"Con todo el respeto, no es jugador del Real Madrid. Pienso en mis jugadores y en mis porteros. Es lo único que puedo contestar".