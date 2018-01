Zidane: "Benzema se lesionó después del Clásico y me fío de él"

Has Visto

El italiano Leonardo Bonucci no la pasa bien en el Milan, situación que lo haría buscar nuevos rumbos con apenas seis meses como 'Rossonero'. Aunque es un rumor que no tma mucha fuerza, la posibilidad de ir al Real Madrid ya se ha comentado en su país. De hecho, también se ha hablado del Chelsea.

El italiano Leonardo Bonucci no la pasa bien en el Milan, situación que lo haría buscar nuevos rumbos con apenas seis meses como 'Rossonero'. Aunque es un rumor que no tma mucha fuerza, la posibilidad de ir al Real Madrid ya se ha comentado en su país. De hecho, también se ha hablado del Chelsea. Foto: Marco Luzzani/Getty Images | Univision

Luego de brillar con el Málaga y la selección de España Sub-21 en el Europeo, Sandro Ramírez saltó al Everton con mucha ilusión de lado y lado. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba y ya se especula con un regreso al equipo andaluz.

Luego de brillar con el Málaga y la selección de España Sub-21 en el Europeo, Sandro Ramírez saltó al Everton con mucha ilusión de lado y lado. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba y ya se especula con un regreso al equipo andaluz. Foto: Alex Livesey/Getty Images | Univision

De hecho, no es el único al que los Citizens estararían apuntando. El brasileño Taison (Shakhtar Donetsk) es otro que suena para llegar el club de Pep Guardiola.

De hecho, no es el único al que los Citizens estararían apuntando. El brasileño Taison (Shakhtar Donetsk) es otro que suena para llegar el club de Pep Guardiola. Foto: Laurence Griffiths/Getty Images | Univision

Al Manchester City parece que no le hace falta nada con la gran temporada que está rubricando en Inglaterra y Europa. Sin embargo, se comenta que el eslovaco Milan Skriniar (Inter de Milán) sería uno de sus objetivos en este mercado.

Al Manchester City parece que no le hace falta nada con la gran temporada que está rubricando en Inglaterra y Europa. Sin embargo, se comenta que el eslovaco Milan Skriniar (Inter de Milán) sería uno de sus objetivos en este mercado. Foto: Emilio Andreoli/Getty Images | Univision

El belga Kevin Mirallas no seguría en el Everon a partir de enero de 2018. El Galatasaray es el equipo que más fuerza toma para contratarlo.

El belga Kevin Mirallas no seguría en el Everon a partir de enero de 2018. El Galatasaray es el equipo que más fuerza toma para contratarlo. Foto: Richard Heathcote/Getty Images | Univision

Al jovencito Ante Coric lo estarían siguendo de cerca desde la A.S. Roma. Aparentemente, las negociaciones ya han iniciaco con el Dinamo Zagreb.

Al jovencito Ante Coric lo estarían siguendo de cerca desde la A.S. Roma. Aparentemente, las negociaciones ya han iniciaco con el Dinamo Zagreb. Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images | Univision

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este miércoles que su delantero Karim Benzema se lesionó después el encuentro ante el Barcelona y declaró que se fía de su jugador, que estará aproximadamente dos semanas de baja por una dolencia en el bíceps femoral de su pierna derecha.

La rueda de prensa previa al choque de la ida de los octavos de final de la Copa del Rey que disputará el Real Madrid ante el Numancia estuvo marcada por la lesión de Benzema. Zidane tuvo que responder hasta en cuatro ocasiones por el jugador francés, que después de las vacaciones de Navidad no ha podido entrenarse tras lesionarse de forma inesperada.



En 2018 podría llegar otra sorpresa: fichajes del mercado de invierno que brillaron En medio de las negociaciones que se empiezan a cocinar para transferencias a mediados de temporada, vale la pena recordar cuáles de ellas dieron frutos exitosos como refuerzos de peso. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El defensa holandés Jaap Stam llegó del Willem II al PSV Eindhoven con 23 años de edad en el mercado invernal de 1996, como una promesa de ese país. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Stam se convirtió en un referente del fútbol holandés con su selección e incluso dio pasos de gigante en el fútbol mundial con Manchester United más adelante. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2011, el joven Luis Suárez llegó del Ajax a Liverpool como una promesa y en medio de una transacción por 26.5 millones de euros. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Suárez respondió como un crack con 82 goles en 113 partidos y como una figura que se ganó el reconocimiento de leyendas de la talla de Steven Gerrard. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El italiano Andrea Barzagli llegó a Juventus en el mercado invernal de 2011 en medio casi del anonimato y con una transacción de 300 mil euros desde el fútbol alemán. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Barzagli ha respondido con seis títulos en la Serie A de Italia y siendo uno de los protagonistas en medio de la hegemonía de Juventus en la liga local, además de dos finales de Champions League. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Juan Mata era la obsesión de Manchester United y el equipo inglés hizo la adquisición de su pase en el mercado invernal de 2014 al Chelsea. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Manchester United desembolsó 45 millones de euros por el volante español, una de las figuras que tiene en la actualidad el equipo de José Mourinho. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Juanfran llegó al Atlético de Madrid en el mercado invernal de 2011 luego de una destacada temporada con Osasuna. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El defensor se ha convertido en uno de los referentes del Atlético de Madrid en la era del técnico argentino Diego 'Cholo' Simeone. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El serbio Nemanja Vidic fue uno de los pedidos expresos de Sir Alex Ferguson y el jugador con Manchester United, tras su llegada en 2006, ganó todo con el equipo inglés. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En su presencia de 2006 a 2014, el serbio se coronó a nivel local en la Premier League y a nivel internacional obtuvo la Champions League y el Mundial de Clubes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El juvenil croata Iván Rakitic llegó al Sevilla en 2011 en medio de la expectativa por su trabajo con Schalke y como compañero en la volante del chileno Gary Medel, brillante en el Mundial de 2010. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sin embargo, fue Rakitic el que tomó el protagonismo en Sevilla al punto de convertirse en capitán y posterior bicampeón de la Europa League, en el mejor momento del club. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un juvenil lateral izquierdo Marcelo llegó en 2007 como refuerzo del Fluminense, más como un apoyo en una zona en la que se convertiría todo un referente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Marcelo tuvo como predecesor y quizás maestro en Real Madrid a Roberto Carlos, y ahora es todo un referente que incluso ha obtenido más títulos con el club que su compatriota. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El holandés Klaas-Jan Huntelaar llegó al Ajax de Amsterdam en 2006 como una promesa en la delantera y allí se convirtió en todo un referente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La capacidad goleadora de Huntelaar marcó toda una carrera exitosa no solo en Ajax sino en Holanda. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El serbio Dejan Stankovic llegó al Inter de Milán desde Lazio en el mercado de invierno por cuatro millones de euros, cifra muy baja para todo lo que ganó con el equipo 'nerazurri'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Stankovic fue parte de la generación dorada de Inter de Milán que se coronó cinco veces en la Serie A de Italia y que ganó la Champions League y el Mundial de Clubes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

"Después del Clásico se ha resentido de algo. Se habla para decir que antes del Clásico tenía algo. Yo me fío de mi jugador y nada más. Luego se ha hecho daño. Como siempre, para mí es un disgusto ver a un jugador lesionarse. Lo de Karim fue después del partido. Muchos hablan que fue antes del partido, pero es mentira. Me fío siempre de lo que diga el jugador. Se fue de vacaciones, hizo lo que tenía que hacer, ha vuelto y todavía no está bien", dijo.

"Después del partido se resintió de algo. No sabíamos exactamente qué. Él se hizo una resonancia o una ecografía y sabemos lo que tenía. Después del partido se resintió de algo sin saber qué tenía exactamente, pero tenía algo", insistió.



publicidad

El técnico francés, cuestionado por si Benzema se lesionó durante las vacaciones en vez de durante el partido ante el cuadro azulgrana, dejó claro que su futbolista se "resintió" de "algo" durante el choque contra el Barcelona.

En esos momentos, añadió, el Real Madrid no dio importancia a las molestias de Benzema porque pensaba que simplemente estaba "un poco cargado", aunque después de las vacaciones el club se dio cuenta de que su dolencia era "más importante" tras hacerse una resonancia.