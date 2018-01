Zidane ‘abre las puertas’ a los refuerzos en el Madrid

El técnico del Real Madrid habría dado luz verde a la llegada de refuerzos al Real Madrid, sólo que sería el próximo verano, en una posible revolución dado que también aceptó que podrían salir jugadores del conjunto merengue.

“En junio todos los jugadores pueden venir a Madrid. La estrategia del club es cambiar algo; en junio sí. La idea del club y la mía, que estamos juntos en esto, era de no cambiar muchas cosas (esta temporada) y nada más”.

El discurso del estratega daría confianza a su continuidad al frente del club, pese a estar casi eliminado de posibilidad de ser campeón en España y ante una dura prueba en la Champions League ante el Paris Saint Germain.



Sobre el tema de los refuerzos Zidane mantiene su postura de jugársela con lo que tiene en la plantilla, sabiendo que pueden mejorar y sacar buenos resultados.

El francés ha sacado su temperamento ante los cuestionamientos de jugadores que llegarían o colocan en el Madrid, ya sea Kepa o Neymar:

“Me molesta cuando escucho comentarios para decir que al final he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, lo que hago con los jugadores del Real Madrid. El resto no me ocupa y no quiero hablar de los jugadores que no son del Madrid. El otro día hago un comentario de un jugador (Neymar) y ya está; ‘lo quiero aquí’. Pero ya saben cómo es”.

Rumores en torno al Real

La ‘Casa Blanca’ está llena de rumores entre los que circula un posible trueque con el PSG en el cual Ronaldo llegaría a los franceses y Neymar pasaría a ser elemento del Madrid.



Otro que sonó fuerte por parte de los medios deportivos es la salida del tridente BBC (Benzema-Bale-Cristiano) para dar entrada a una nueva tercia en ataque conformada por Neymar, Hazard y Lewandowski.

Hasta el momento Florentino Pérez y compañía mantienen su postura de no contratar en este mercado de invierno, el cual está a pocos días de cerrar.