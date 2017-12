Real Madrid no entiende que una expulsión puede afectar en el clásico ante Barcelona

Zinedine Zidane y Marcelo mostraron el sentimiento de los integrantes del Real Madrid, que no comprenden que una expulsión en el último partido que disputen en el Mundial de Clubes de la FIFA, tenga consecuencias en Liga si hay una expulsión que impediría jugar el clásico ante el Barcelona.

Los jugadores del Real Madrid se quedaron sorprendidos cuando conocieron que, según el Código Disciplinario de la FIFA, una expulsión en el último partido que disputen en el Mundial de Clubes, tendrá repercusión en LaLiga Santander, con el clásico del 23 de diciembre como próximo partido.



"No nos influye nada, vamos a jugar como siempre", aseguró Marcelo antes de mostrarse crítico. "Este torneo es un premio por ganar la Champions y no tiene nada que ver con el resto. Ser castigado en Liga si eres expulsado no me parece justo, pero estamos aquí para jugar al fútbol y no vamos a quitar el pie pensando en el partido del Barcelona", opinó.

En la misma línea se expresó el técnico Zidane, admitiendo que sus jugadores pueden quitar la pierna a la hora de la verdad pensando en un clásico decisivo.

"Es una cosa que puede pasar (no meter la pierna). Son dos competiciones diferentes y me parece un poco fuerte si pasa eso; pero como no va a pasar nada porque pienso positivo y vamos a hacer todo lo posible, pensando que ante el Barcelona vamos a jugar todos. Es un poco extraño pero lo aceptamos, no podemos hacer nada", sentenció.



