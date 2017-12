El técnico de Rangers no requirió a ‘Gullit’ Peña y fueron goleados por el St. Jones

Graeme Murty, técnico del Rangers, no requirió a Carlos ‘Gullit’ Peña para el duelo ante el St. Jones, el resultado fue adverso en casa por marcador de 1-3; el exjugador de Chivas y León venía jugando regularmente en el once inicial, pero en esta ocasión no salió ni al banquillo.



El que si tuvo minutos fue Eduardo Herrera, el delantero ingresó de cambio a los 75’ minutos y nuevamente corrió demasiado, pero puco hacer muy poco, sin oportunidades de gol.



La figura de los Rangers sigue siendo el colombiano Alfredo Morelos, que le ha quitado chance a Herrera y lo ha hecho con goles en esta ocasión nuevamente marcó un gol. El 3-1 en contra

deja al Rangers con 36 unidades en la tercera posición, con dos juegos más que el puntero y odiado rival Celtic, que comanda el campeonato con 41 puntos.