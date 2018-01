Querétaro: un reto llamado permanencia

No importa que en su última época Gallos despertará las simpatías de propios y extraños en el fútbol mexicano. Qué llevará a la Liga MX a Ronaldinho para deleite de todos los seguidores de fútbol, que alcanzará una final de Liga en el Clausura 2016 y alzara el primer trofeo de su historia en la Copa del Apertura 2016. No, en el Clausura 2018 su único objetivo es no descender de categoría.

Y es que el rendimiento del cuadro de Querétaro no ha sido parejo en los últimos años. Luego de un 'boom' con Víctor Manuel Vucetich, Jaime Lozano no consiguió que el equipo mantuviera el paso y Luis Fernando Tena se hizo cargo del conjunto la campaña pasada y continuará para el nuevo campeonato.



Camilo Sanvezzo fue víctima del día de los inocentes Univision 0 Compartir

Sacar puntos a como dé lugar es la consigna. Son el penúltimo sitio de la tabla porcentual, a únicamente ocho unidades de Veracruz que está en el fondo. Un parpadeo, un descuido y el abismo estará a sus pies.

Para evitar la quema, Querétaro aunque contrato poco al parecer lo hizo bien. Diego Novaretti y Miguel Samudio han llegado a fortalecer su defensa, además Hiram Mier renovó con ellos y también es una gran noticia para su zaga.

Adelante, llegó Edson Puch a cubrir la salida de Emanuel Villa. Será clave la experiencia de Tena en la que seguramente será una campaña complicada.

Gallos deberá respirar, jugar, pensar únicamente en mantener la categoría a lo largo del torneo.