¡Que siempre no! Sin haber debutado, Alanís sería cedido por el Getafe a la MLS

El sueño de Oswaldo Alanís de jugar en Europa parece alejarse cada día más. El defensa mexicano tendría las horas contadas con el Getafe , luego de que se diera a conocer que el director técnico del conjunto español nunca pidió sus servicios y, por lo tanto, no lo tiene contemplado para esta campaña.

De acuerdo con el diario Récord, la directiva del Getafe le comunicó a Alanís que no tiene lugar en el equipo para la temporada 2018-19 de La Liga y que podría llegar a la MLS si no le ecuentran un nuevo equipo en el Viejo Continente. Su regreso a México no es una opción.