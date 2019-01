'Que se vayan al infierno,' dice DT de Premier League cuestionado sobre Brexit

"Para ser honesto no puedo esperar más para salirnos. Estaremos mejor fuera de la maldita cosa no solo en lo futbolístico, sino también en todo lo demás," dijo Neil Warnock.

"No sé por qué hicieron el referendum en primer lugar si ahora los políticos van a meter sus pies en lugar de hacer lo que el país quiere. El país ya decidió y las cosas serán más fáciles de aquí en adelante."

Luego de superar una moción de censura en su contra, la primer ministro Theresa May ha amenazado con no implementar el Brexit si el plan conservador para abandonar la Unión Europea no es apoyado dentro del parlamento.