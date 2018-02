Pumas UNAM

Este 'Nico' Castillo jugó de 'Falso 9' en Instagram y todos nos comimos el amague

Este viernes una cuenta falsa de Nico Castillo en Instagram publicó una fotografía en donde aparecía el propio jugador y en la parte superior se veía una imagen del árbitro José Alfredo Peñaloza con una cara de payaso sobre puesta.

Esta imagen de inmediato se viralizó en redes sociales y varios medios deportivos en México y Estados Unidos hicieron eco de la “noticia” sin percatarse que la cuenta no estaba verificada y por lo tanto no era la del goleador chileno.

Hubo medios que incluso se contactaron con Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, para conocer su punto de vista, pero el ex silbante había asegurado que la Comisión no procedería, ya que no había protesta por parte del árbitro afectado, en este caso Peñaloza.



El sustituto del Ricardo Ferretti sería ¡GIGNAC! Univision 0 Compartir

Sin embargo, horas más tarde se descubrió que la cuenta era falsa. Incluso el propio técnico de Pumas David Patiño, antes de partir rumbo a Tijuana, había asegurado que su futbolista no había posteado nada contra Peñaloza en su cuenta de Instagram.

Y es que luego de la derrota de Pumas ante Veracruz, este miércoles en Ciudad Universitaria, los jugadores salieron molestos con la actuación del árbitro, pues se sintieron perjudicados por sus decisiones.