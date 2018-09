PREVIA: México vs. Uruguay, el dilema entre el cambio generacional y la continuidad

La federación mexicana deseaba la continuidad de Juan Carlos Osorio en el banquillo; sin embargo, el colombiano terminó firmando con Paraguay, así que para estos amistosos se recurrió a la fórmula ya conocida de Ricardo Ferretti como técnico emergente, aunque no definitivo.

Mientras que la asociación uruguaya está en vías de resolver la inminente continuidad de Óscar Washington Tabárez, quien no ha querido firmar hasta que no haya presidente del organismo tras la intervención de la FIFA por corrupción. Por lo pronto, Fabián Coito, estratega de la Sub 20, asumió el reto de forma interina, pero ya cuenta con una línea bien trazada.