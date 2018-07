Presidente del Napoli no se arrepiente por no fichar a CR7 y recalca que “está en el final de su carrera”

“Su sueldo está totalmente fuera de los parámetros de la Juve. Me pregunto si serán más los éxitos comerciales o los deportivos. Si empiezas a pagar sueldos absurdos, tarde o temprano, esto vuelve en tu contra”, dijo De Laurentiis.

No obstante, el mandamás del conjunto sureño elogió la decisión de la directiva de sus grandes rivales: “La Juve hizo una muy buena jugada propagandística para todo el grupo Fiat-Chrysler. Maquillará la falta de ilusión entre los ‘tifosi’: sin un gran fichaje, tras haber ganado las últimas siete ligas, ¿qué se podía prometer para calentarlos, y hacer lo mismo con los patrocinadores? Reconozco que fichar a Cristiano fue una gran idea ”.

“Ronaldo tiene el más listo de los agentes. Cuando estuvo claro que el Madrid le vendía, Mendes me llamó y me dijo: “¿Nos jugamos este partido?”. Él decía que Ronaldo me habría hecho rico, entonces le propuse que los primeros 250 millones que llegarían con él fueran para el Nápoles, y los siguientes 100 para el jugador. Así, CR7 se habría pagado solo. Luego apareció la Juve y subió las apuestas”.