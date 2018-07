Presidente del Napoli acepta que se complicó el pase de Ochoa

Aurelio de Laurentiis , presidente del Napoli, aceptó que se ha complicado la llegada de Guillermo Ochoa debido a que no cuenta con pase de comunitario y actualmente el club no tiene plazas de extranjero disponibles, al tiempo que criticó la medida que la Federación Italiana ha mantenido de sólo permitir el registro de tres jugadores extranjeros por equipo.

“Sólo un ignorante mantiene esta medida. Portugal y Bélgica no tienen límite (de extranjeros) y sus selecciones lo han hecho muy bien últimamente”, mencionó el dirigente a la radio italiana, en relación a que la regla se creó con el fin de fortalecer a la selección italiana, la cual no calificó al mundial de Rusia 2018.



Hace un año, Jorge Berlanga, representante de Guillermo Ochoa, declaró que el pase de comunitario le estaría llegando al guardameta a finales del 2017, no obstante, aunque se especula que el mexicano está cerca de conseguirlo, aún no ha podido hacerse del pasaporte que le permita no ocupar plaza de extranjero.