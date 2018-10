Zlatan se queda en la MLS... o al menos no vuelve al Manchester United

José Mourinho, técnico del Manchester United, descartó este viernes la vuelta del delantero Zlatan Ibrahimovic al Old Trafford.

Cuestionado sobre la necesidad de un delantero centro que compita con Romelu Lukaku, Mourinho dijo que "no es posible" la vuelta del atacante sueco y confió en que el belga rompa pronto su racha de ocho partidos sin marcar.

"Siempre siento que el próximo partido es el partido en el que va a marcar. Lo siento en cada encuentro. Un día marcará y entonces recuperará sus niveles de confianza, los cuales ahora mismo no están", explicó el luso.

"En este momento está teniendo problemas porque está lesionado y porque jugó contra el Chelsea para ayudar al equipo, pero su condición física no era buena y tuvo que parar. No estuvo disponible para el Juventus y no lo estará mañana", dijo.