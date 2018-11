¡Ya se armó!: Klopp le responde fuerte al ‘Vasco’ Aguirre por andar aconsejando a Salah

Javier Aguirre , entrenador de Egipto , le dio el consejo a Mohamed Salah de “dejar su equipo, el Liverpool , en caso de no ganar títulos”. Las declaraciones del entrenador mexicano no fueron muy bien recibidas en el club inglés. El entrenador del equipo que nunca camina, Jürgen Klopp, solo le respondió fuerte al mexicano , pero también colocándole una fuerte responsabilidad para triunfar con la selección africana.

“Yo diría que, si Aguirre no gana trofeos en un par de años, entonces se tendrá que ir a otro país o a otro equipo. No sé por qué la gente dice estas cosas, no es importante si te soy sincero. Obviamente no estoy de acuerdo con él, pero este es un mundo libre y todo el mundo puede decir lo que quiera”, declaró Klopp al ser cuestionado sobre las declaraciones del Vasco.