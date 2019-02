Wolverhampton, a Cuartos sin problemas

Los 'Lobos' se unen a Watford , Brighton & Hove Albion , Millwall y Manchester City como equipos que ya tienen asegurada su presencia en la próxima ronda de la copa más importante de Inglaterra. Los de Espirito Santo realizaron pocas rotaciones y el mexicano Raúl Jiménez , el español Jonny Otto y el portugués Joao Moutinho, tres de las piezas clave del equipo, estuvieron en el once inicial.

El Wolves no quiso confiarse ante un Bristol, de Championship (Segunda división inglesa), que no pierde desde noviembre y que acumulaba una racha de nueve triunfos consecutivos. No en vano son sextos en la Championship, con opciones claras de disputar los playoffs de ascenso a Premier League.