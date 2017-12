Un corte de luz hizo que se retrasara el duelo entre Stoke City y West Ham

La falta de energía complicó la situación en la Premier League, haciendo que el duelo no comenzara a la hora acordada.

En todos lados se cuecen habas, ha pasado en varios estados de Latinoamérica y también pasó en la Premier League, un corte de luz evitó que el Stoke City y el West Ham se enfrentaran a la hora acordada, complicando la programación de la televisión y la ansiedad de los fanáticos.



En un inicio había diversas especulaciones sobre el retraso, sin embargo, se trató de un corte de energía que derivó en la postergación del encuentro una hora después de lo previsto, aún se desconoce si el corte se debe a una falla eléctrica o a un adeudo con la compañiía de luz.

La mala noticia para los fanáticos de ‘Chicharito’ es que no se le vio en el once inicial de David Moyes, y no precisamente por el corte de luz, sino por la decisión del técnico que una vez más lo coloca como suplente.