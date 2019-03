Son Heung Min: "Mi papá dice que no debo casarme hasta que me retire"

En entrevista con el periodista británico David Hytner para el diario The Guardian, Son Heung Min confesó que la carrera futbolística de su padre en Corea del Sur determinó su infancia, junto con la de su hermano.

"Pero siempre pensó en lo mejor para mí. No estaría aquí si no fuera por él. En la vida se necesita tener un buen consejero y un buen entrenador; y para mí todo eso llegó en una sola persona."

"Mi papá sugiere que no me case hasta retirarme... y estoy de acuerdo. Cuando te casas, lo primero es tu familia, tu mujer y tus hijos. Y después el fútbol. Quiero asegurarme que, mientras esté jugando a este nivel, el fútbol sea lo primero. No se sabe cuánto puede durar una carrera."