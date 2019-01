Se complica el traspaso de Chicharito con el Valencia y habría daño colateral con el Mónaco

El Valencia intentó en este mercado invernal quedarse con Javier Hernández como su delantero, sin embargo, parece que los esfuerzos no fueron suficientes y tras una reunión entre el West Ham y los naranjeros parece que las pláticas no llegaron a buen puerto. Varios medios en España señalan que el conjunto español no consiguió amarrar a Chicharito y ahora tendrían como Plan B a Rubén Sobrino, delantero del Alavés.