Se ‘cocina’ un Chelsea plagado de jóvenes para la próxima temporada

La sanción impuesta por la FIFA de un año sin fichar, de parte de la Comisión de Disciplina, fue por infringir la normativa sobre traspasos internacionales de futbolistas menores de 18, por ende tanto en verano de 2019 como en invierno de 2020 no podrá realizar ninguna transferencia.

Chelsea ya no pensaría en Hazard

El cambio generacional que pretende el cuadro de Londres haría que David Luiz, Marcos Alonso, Jorginho (recién fichado), Willian, Eden Hazard y Gonzalo Higuaín no entren en planes, esto de acuerdo con el diario The Sun de Inglaterra.