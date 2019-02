¿Por qué el ‘Chicharito’ no llegó al Valencia cuando ya había un acuerdo entre ambas partes?

A ciencia cierta, el ‘Chicharito’ no era del total agrado del técnico naranjero, Marcelino García Toral; sin embargo, en conjunto con la directiva se decidió que era una de las mejores opciones disponibles en el mercado, además de que la actitud del mexicano gustó cuando lo sondearon. Se trataba de un ariete con experiencia en España y que había respondido en momentos determinantes.

Los derechos federativos de Batshuayi le pertenecen al Chelsea, quien no veía con buenos ojos que el delantero llegara al West Ham, menos al Tottenham (era el deseo del jugador), así que le buscó acomodo en el Betis y Mónaco, pero terminó recalando en el Crystal Palace, motivo por el que los Hammers ya no dejaron salir a Javier Hernández para no quedarse desprotegidos en la delantera, pese a que el deseo del jugador era recalar en el Valencia, escuadra con la que ya tenía un preacuerdo.