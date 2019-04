Pogba llegaría al Real Madrid pero solo si los blancos les dan a dos de sus actuales figuras al United

Sin embargo, los diarios británicos Mirror y The Sun informan que Manchester United pediría a dos jugadores a cambio del ganador del Mundial de Rusia 2018. Se dice que Toni Kroos y Gareth Bale encabezan en la lista de deseos de los ‘Diablos Rojos’ en medio de la creciente amenaza de la salida de verano de Pogba.

Respondió educadamente a esa pregunta, pero Paul está feliz aquí. Él va a ser una pieza importante del club. Lo he dicho muchas veces, me gustaría formar un equipo alrededor de él y eso no ha cambiado en absoluto", dijo el noruego.