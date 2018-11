¿Peor que la de CR7? ¡Salah es burla mundial tras develarse estatua que parece un meme!

Con esto, Salah entró a la selecta lista de estrellas del deporte que son condecorados a través de una estatua o busto que no termina nada bien, que no se parece en lo absoluto al protagonista. Quién no recuerda el que le hicieron a Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Madeira o el colosal guerrero que intenta parecerse a Radamel Falcao. Por lo pronto, te dejamos con los mejores memes: