Mourinho se siente perseguido: "Tengo que estar preparado para esto, es demasiado"

El entrenador del Manchester United Jose Mourinho se mostró resignado en la sala de prensa de Old Trafford a pesar de la remontada protagonizada ante el Newcastle por su equipo (2-3) , que dio la vuelta a una desventaja de dos goles.

"Me voy a Londres esta noche y si llueve allí será mi culpa y si hay algún problema con el Brexit también será mi culpa" , dijo el preparador portugués.

"Mis jefes me renovaron hasta el 2020 y yo no les puse una pistola para que lo hicieran. Me renovaron porque querían", indicó Mourinho, que destacó que se siente perseguido.