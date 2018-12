Mourinho no se enganaña: "Por supuesto que no podemos ganar el título"

Manchester United no ve la suya en la actual temporada de la Premier League , es por ello que apenas cuenta con 25 unidades, lo que lo posiciona sexto de la clasifiación general, a ocho puntos de distancia del Arsenal , su rival más cercano del Top 5 inglés.

"Si me preguntas si podemos ganar el título, por supuesto que no, no puedo arreglar eso", reconoció el técnico portugués.