¡Mou sigue con vida gracias a Alexis! Manchester United da voltereta ante Newcastle

Pese a los deseos de miles de aficionados e incluso de algunos de sus jugadores, J osé Mourinho aún no quema todas sus cartas con el Manchester United , luego de dar la voltereta ante Newcastle en el Old Trafford durante el encuentro de la Jornada 8.

El dominio visitante no era total, sin embargo, los de Mou no encontraban el descuento por lo que el portugués aposto por cambiar a Mata y sacar a Bailly, lo cual sirvió sin ser suficiente, de forma tal que los locales se fueron con dos goles en contra en el marcador al medio tiempo.

En su casa y ante su público, 'The Special One' no iba a permitir repetir lo sucedido ante el Tottenham a finales de agosto, cuando les propinaron su única derrota de la actual temporada en la Premier League. Fue por ello que movio sus piezas y optó por la salida de McTominay por Fellaini.