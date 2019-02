¡Ladran en plena conferencia y no hacen caso! A Rafa Benítez le urge una visita del Encantador de Perros

Un lado poco conocido de Rafa Benítez , técnico del Newcastle , es el amor que tiene por los animales, particularmente por los perros, sin embargo, parece que los animales no logran entender sus ‘conceptos’ futboleros y asegura que sus perros no le hacen caso ni hablándoles en inglés ni en español.

“He tratado de hablarles en los dos idiomas, inglés y español, pero simplemente no me entienden y todavía estoy tratando de entrenarlos”, dijo Benítez al diario británico The Sun.