La Premier League tendrá parón invernal de dos semanas en febrero a partir de 2019

Esta pausa, no obstante, no afectará al intenso calendario navideño ni a la tradicional y característica jornada de 'Boxing Day' , el 26 de diciembre, un día marcado en rojo por los aficionados al fútbol en el Reino Unido.

El director ejecutivo Martin Glenn aseguró: "No es ningún secreto que tenemos un calendario muy congestionado", por lo que en los últimos años han trabajo "para encontrar una solución".

El parón no afectará a la Championship, League One y League Two, la segunda, tercera y cuarta división inglesa, respectivamente, puesto que sus clubes precisan de todos los fines de semana para completar las 46 jornadas.