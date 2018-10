Kasper Schmeichel dedica emotiva despedida al dueño del Leicester City

No puedo creer que esto esté pasando. Estoy totalmente devastado y con el corazón roto. Simplemente no puedo creer lo que vi anoche. Simplemente no parece real.

Nunca he encontrado a un hombre como usted. Tan trabajador, tan dedicado, tan apasionado, tan amable y tan generoso. Tenía tiempo para todos. No importaba quién era. Siempre lo admiré como líder, como padre y como hombre.

Cambió al fútbol. ¡Siempre! Dio a todos la esperanza de que lo imposible era posible, no solo para nuestros aficionados, sino también para los de todo el mundo en cualquier deporte. No muchas personas lo han logrado.

Cuando me fichó en 2011, me dijó que estaríamos en la Liga de Campeones dentro de seis años y haríamos grandes cosas. Me inspiró y creí en usted. Me hizo sentir que nada era imposible. Sin usted y su familia todo lo que logramos nunca hubiera sucedido. Me dio experiencias que solo pasan en la fantasía.