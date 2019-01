Jugador de la Premier League habría consumido cocaína en una fiesta, asegura The Sun

El diario británico The Sun publicó que un jugador de gran renombre de la Premier League habría sido retirado de una fiesta, en la que celebraba con su equipo previo a la Navidad, luego de que se le encontrara en el baño del lugar consumiendo cocaína. Los nombres del futbolista y de la escuadra a la que pertenece no han sido revelados, aunque lo harían muy pronto, tras el pedido de la Federación Inglesa de toda la información.

La publicación afirmó que el director técnico del equipo involucrado estaba iracundo al enterarse del incidente en los baños, por lo que media hora después hizo que el jugador se subiera a un taxi para ser llevado a su casa. Un informante le habría dicho a The Sun:

Incluso, hay un segundo testimonio proporcionado por una mujer que habría estado presente, en declaraciones a The Sun: “El jugador no sabía ni qué día era. Estaba demasiado borracho para pararse y chocaba con la gente. Había mucha cocaína en el grupo y me ofrecieron varias drogas varias veces. Todos parecían estar tomando cocaína”.