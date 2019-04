Gonzalo Higuaín se disfraza de Elvis Presley y se roba el show en el cumpleaños de David Luiz

Pareciera que el espíritu de Elvis lo hubiera poseído, por ello no soltó el micrófono, se animó a cantar en inglés, hizo el popular movimiento de caderas que arrancó risas y después hasta se animó a cambiar de género musical cuando le dijo a David Luiz: “A mi me gusta la música brasileña, pero hoy toca reggaetón”.

Justo hace unos días, Higuaín había afirmado que hasta hace poco tiempo prefería no postrarse ante los reflectores de la prensa: “Siempre me arrepentí de refugiarme y no salir. De decir pasó esto y no salgo para no mostrarme. Cuando empecé a entender eso, empecé a salir y vivir más”, sentenció. Y con lo divertido que se le ve, para cuando deje de ser futbolista, seguro podría ser un auténtico showman.