¿Fuera de forma? ‘Chicharito’ Hernández y una polémica imagen que no lo hace lucir bien

‘Chicharito’ apareció en una imágen sin playera en la que no se ve en la mejor condición física y la cual ha despertado polémica por no asistir a la Copa Oro con la Selección Mexicana. Incluso el mismo Hernández declaró que no sabe cuál será la situación sobre su futuro ya que está buscando acomodo en algún equipo, pero en caso de no encontrar el acomodo cumpliría el año de contrato que le queda en el West Ham.